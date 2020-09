1899-Kapitän Hübner fehlt Hoffenheim in Chemnitz

Fehlt Hoffenheim im Pokal: 1899-Kapitän Benjamin Hübner. Foto: -/TSG 1899 Hoffenheim/dpa (Bild: dpa) (Foto: -/TSG 1899 Hoffenheim/dpa)

Zuzenhausen - Die TSG 1899 Hoffenheim muss im Erstrundenspiel des DFB-Pokals in Chemnitz auf ihren Kapitän Benjamin Hübner verzichten.

Der 31 Jahre alte Abwehrchef hat sich im Training eine Kapsel-/Bandläsion im linken Fuß zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist bestätigte. Zuerst hatte «Bild» darüber berichtet.

Als Alternativen für die Partie beim Regionalligisten Chemnitzer FC am Sonntag (15.30 Uhr) gelten unter anderem Ermin Bicakcic und der zuletzt an Werder Bremen verliehene Ex-Spielführer Kevin Vogt. Der neue Trainer Sebastian Hoeneß setzte in der Vorbereitung meist auf eine Vierer-Abwehrkette. Offen ist, ob Hübner auch im ersten Ligaspiel der Kraichgauer die Woche darauf beim 1. FC Köln ausfällt.

