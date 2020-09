DFB-Pokal: Weniger Geld für die Clubs in der ersten Runde

Die Clubs des DFB-Pokals erhalten in dieser Saison weniger Geld. Foto: Michael Sohn/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Sohn/AP/dpa)

Frankfurt/Main - Wegen der Corona-Krise erhalten die Clubs in der ersten DFB-Pokal-Runde etwa 20 Prozent weniger Prämien als bisher.

Statt 175.500 Euro gibt es in dieser Saison nur noch jeweils 137.000 Euro für die 64 Teilnehmer. Einen entsprechenden Beschluss seines Präsidiums bestätigte am Sonntag der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main. Er verwies aber auch darauf, dass alle Vereine der 3. Liga und darunter zusätzlich 30.000 Euro zur Umsetzung des Hygienekonzepts erhalten.

Zunächst hatte der «Kicker» über die Einbußen berichtet. Offen ist, wie der Dachverband in den weiteren Pokalrunden vorgeht. Die Gelder stammen aus der Zentralvermarktung von TV-Einnahmen und Marketingrechten. Bisher wurden die Einnahmen von Runde zu Runde gesteigert, zuletzt gab es für die vier Halbfinalisten jeweils 2,8 Millionen Euro.

