65 Stunden Pause müssen genügen

In der Fußball-Verbandsliga Mitte geht es für den TSV Steinbach II und für den SSV Langenaubach II am Sonntag mit dem Punktspielbetrieb weiter. Steinbach tritt eine weite Reise zur SG Walluf an, während Langenaubach den SC Waldgirmes II empfängt.