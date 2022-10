3 min

A-Liga: Allendorf - Oberscheld ist das Duell der Torjäger

In der Fußball-A-Liga Dillenburg versucht sich am Sonntag der SV Oberscheld an Spitzenreiter SSV Allendorf. Beide Teams stellen die zurzeit erfolgreichsten Torschützen der Liga.

Von Lena Brandenburger