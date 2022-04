4 min

A-Liga: Faire Partie endet dann doch äußerst ruppig

In der Fußball-A-Liga Dillenburg sind am Donnerstag drei Partien nachgeholt worden. Am aufregendsten verlief das Spiel in Merkenbach: sechs Tore, eine Zeitstrafe, zweimal Rot.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg