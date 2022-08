A-Liga hält am Mittwoch vier Duelle bereit

In der Fußball-A-Liga sind für Mittwoch vier Spiele angesetzt. Archivfoto: André Bethke

DILLENBURG - In der Fußball-A-Liga Dillenburg geht es am Mittwoch mit vier Partien weiter. Im Blickpunkt dürfte das Aufeinandertreffen der SG Aartal mit dem Titelfavoriten SSV Allendorf stehen - zwei Teams, die sehr gut in die Saison gestartet sind.

Aartal hat bisher in Liga und Pokal (fast) alle Hürden genommen. Die Mannschaft erlitte ihre bisher einzige Niederlage beim 4:5 in Merkenbach. Dort führte der Tabellendritte bereits mit 4:1, ehe er sich dem aktuellen Spitzenreiter geschlagen geben musste. Titelfavorit SSV Allendorf stand bisher erst zweimal auf dem Spielfeld, erzielte aber sowohl gegen Haigerseelbach als auch gegen Beilstein II elf Treffer. In der vergangenen Saison trennten sich beide Mannschaften im Hinspiel in Langenaubach 4:4. Das Rückspiel auf dem Hartplatz in Offenbach gewann Aartal mit 2:1. Beide Teams gehörten daraufhin mit 32 Zählern zu den erfolgreichsten Rückrundenmannschaften. Am Mittwoch wird erneut in Offenbach gespielt. Anstoß: 19 Uhr.

Die SG Eschenburg II empfängt ebenfalls um 19 Uhr die SG Roth/Simmersbach in Eibelshausen zum Derby. Die Gastgeber haben bei ihrem 2:2 in Oberscheld am Sonntag erstmals nicht gewonnen, haber einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Die RoSi wiederum erzielte in ihren bisherigen drei Spielen zwar viele Tore, kassierte aber auch viele und hat deswegen erst einen Punkt geholt.

Tabellenerster gegen Tabellenschlusslicht lautet die Konstellation in der Partie SSV Haigerseelbach - FC Merkenbach, die ebenfalls um 19 Uhr beginnt. Die Gäste sind favorisiert.

Bereits um 18.30 Uhr wird die Partie FC Niederroßbach - SV Oberscheld angepfiffen: Heimpremiere in der Liga für die Gastgeber, die auf eigenem Feld bisher nur im Kreispokal spielen durften. Nach den Auswärtsaufgaben beim FC Merkenbach (1:3) und bei der SG Seelbach/Scheld (0:4) wartet der nächste anspruchsvolle Gegner.