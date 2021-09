3 min

A-Liga: Kampf um die Tabellenspitze nimmt Fahrt auf

In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird die Tabellenführung am Wochenende vielleicht mehrmals wechseln. Seelbach/Scheld, Burg II und Ballersbach wollen am Sonntagabend vorn stehen.

Von Lena Brandenburger