A-Liga: Luis Kring schießt Dietzhölztal zum 1:0

In der Fußball-A-Liga hat die SG Seelbach/Scheld am Samstag Rang eins erobert, doch die SG Dietzhölztal zog am Sonntag wieder vorbei. Der entscheidende Treffer fiel in der 90.

Von Christian Pomoja und Sven Jessen