4 min

A-Liga: Oberscheld freut sich aufs Derby

In der Fußball-A-Liga wird das Programm schon am Donnerstagabend fortgesetzt. Spitzenreiter SG Seelbach/Scheld wird ab 18.30 Uhr versuchen, in Oberscheld Punkte vorzulegen.

Von Lena Brandenburger