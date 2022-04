5 min

A-Liga: Schelder Derby endet unentschieden

In der Fußball-A-Liga behauptet die SG Seelbach/Scheld nach ihrem Remis in Oberscheld Rang eins. Den letzten Tabellenplatz ist der SSV Haigerseelbach an Bicken II losgeworden.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg