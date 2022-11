4 min

A-Liga: SG Aartal will Platz zwei halten

Die SG Seelbach/Scheld will bei der Premiere des neuen Flutlichts in Herbornseelbach am Freitag Merkenbach in Schach halten. Samstag will Aartal die Verfolger auf Abstand halten.

Von Lena Brandenburger