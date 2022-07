Aartal-Pokal: Dramatik in der Nachspielzeit

Aartal-Pokal: Szene aus dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Eisemroth und dem TSV Altenkirchen. Foto: Rolf Weichbold

SIEGBACH - Das Fußball-Turnier um den Aartal-Pokal hat am Montag beim SV Eisemroth begonnen. Am ersten Turnierabend mit Partien über zweimal 30 Minuten sicherten sich die Gastgeber und die SG Seelbach/Scheld in Gruppe 1 sowie die SG Aartal in Gruppe 2 die ersten Punkte. Schätzungsweise 250 Zuschauer verfolgten den ersten Turnierabend. Die dritte Partie des Abends war für Platzsprecher Sven Firmenich die beste und spannendste.

Gruppe 1, SV Eisemroth - TSV Altenkirchen 2:0 (2:0): A-Ligist Eisemroth feierte einen gelungenen Start ins Turnier. Die Mannschaft erwies sich gegen den B-Ligisten aus dem Fußballkreis Wetzlar als das stärkere Team und kam gleich zu einigen Tormöglichkeiten. Der 2:0-Pausenstand durch Mücahid Güzel (15.) und Björn Diebel (25., Strafstoß nach Foul an Güzel) war standesgemäß. Altenkirchen besaß in Jan Lucas Michel einen guten Torhüter, der keinen weiteren Treffer zuließ. Für Altenkirchen hatte Lukas Grebliauskas in der zweiten Halbzeit einen Treffer auf dem Fuß, doch auch Eisemroth Keeper Michael Derk parierte gut.

Gruppe 1, SG Tringenstein/Oberndorf - SG Seelbach/Scheld 0:6 (0:0): Fast-Kreisoberligist gegen C-Ligist - dieser Unterschied zündete erst in der zweiten Halbzeit, auch wenn Seelbach/Scheld schon während der ersten 30 Minuten seine Tormöglichkeiten bekam. Doch Keeper Tim Ellerich ließ den Ball nicht passieren. Im zweiten Durchgang baute Tringenstein/Oberndorf ab, und die Überlegenheit des Gegners drückte sich in Treffern von Luca Leon Kreutner (32., 34.), Sebastian Nelles (38.), Andy Hees (42., 54.) und Marvin Zirfas (51.) aus.

Gruppe 2, SG Aartal - TSV Ballersbach 3:2 (2:1): Beide A-Ligisten schenkten sich nichts und lieferten auch von der fußballerischen Leistung her die ansprechendste Partie des Abends. Ballersbach ging durch Marcin Triesch (10., Foulelfmeter) in Führung, Aartal antwortete ebenfalls per Strafstoß: Benedikt Hofmann (24.) verwandelte einen Handelfmeter. Noch vor der Halbzeitpause ließ Simon Henss (26.) das 2:1 folgen; derselbe Spieler traf nach dem Seitenwechsel (44.) zum 3:1. Florian Fiedler (46.) ließ mit dem 2:3 die Schlussviertelstunde beginnen. Die Dramatik spitze sich schließlich in der Nachspielzeit zu: Ballersbach bekam einen Handelfmeter zugesprochen, Marvin Triesch trat an - und scheiterte an Keeper Sören Birk.

Am Dienstag spielen, Gruppe 2: TSV Bicken - SV Hartenrod (18 Uhr), Gruppe 1: SV Eisemroth - SG Seelbach/Scheld (19.10 Uhr), TSV Altenkirchen - SG Tringenstein/Oberndorf (20.20 Uhr).