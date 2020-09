Am Montag: DFB-Infoabend in Eibelshausen

Jetzt teilen:

Eschenburg (jes). "Tore vorbereiten und erzielen mit Individualität", lautet das Thema des DFB-Infoabends, der am heutigen Montag von 18 bis 20.15 Uhr am DFB-Stützpunkt Eibelshausen stattfindet. Interessierte Jugend- und Seniorentrainer sollen in dieser Einheit in Theorie und Praxis Impulse für die Trainingsgestaltung vermittelt bekommen. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Unter anderem wird eine Muster-Trainingseinheit speziell für das D- und C-Juniorenalter absolviert. Nach der der Trainingseinheit wird es eine kurze Nachbereitung mit den DFB-Stützpunkttrainern geben. Alles Wissenswerte bekommen die Teilnehmer außerdem in einer Mappe ausgehändigt.