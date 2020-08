Am Sonntag: Kreisfußballtag auf der Tribüne

Jetzt teilen:

Haiger (jes). So etwas hat es in der Geschichte des Fußballkreises Dillenburg vermutlich noch nicht gegeben. Damit die Hygiene- und Abstandsbestimmungen während der Coronavirus-Pandemie eingehalten werden können, wird der Kreisfußballtag als Open-air-Veranstaltung nachgeholt.

Kreisfußballwart Martin Seidel hat die Vereinsdelegierten und die zu ehrenden Gäste für Sonntag, 10.30 Uhr ins Stadion auf dem Haarwasen nach Haiger eingeladen. Auf und vor der Tribüne, auf der normalerweise die Zuschauer bei den Regionalliga-Spielen des TSV Steinbach Platz nehmen, lässt sich das Hygiene- und Abstandskonzept so umsetzen, wie es in einem Bürgerhaus oder in einer Mehrzweckhalle nicht ginge, erläuterte Martin Seidel.

Mund-Nase-Schutz

ist mitzubringen

Zum ordentlichen Kreisfußballtag, der ursprünglich am 13. März in Wissenbach hätte stattfinden müssen, werden zwischen 100 und 140 Personen erwartet. Sie alle müssen neben ihrer Einladung oder der Vereinsdelegiertenvollmacht jeweils einen Mund-Nase-Schutz mitbringen in bestimmten Bereichen des Geländes und tragen.

Nicht nur die Tribüne als Veranstaltungsort, auch der Wochentag und die Tageszeit werden vom sonst favorisierten Freitagabendtermin für einen Kreisfußballtag deutlich abweichen: Die Veranstaltung wird nun an einem Sonntagvormittag um 10.30 Uhr beginnen.

Die Tagesordnung umfasst insgesamt 17 Punkte, darunter die Wahl eines Kreisfußballwartes, seines Stellvertreters und eines Kassenwartes sowie die Wahl der Mitglieder des Kreissportgerichts und des Regionalsportgerichts. Ein weiterer Tagesordnungspunkt wird sich mit Anträgen beispielsweise zur Änderung der Satzungen und Ordnungen befassen, sofern Anträge eingegangen sein sollten.

Auf Ehrungen mit Verbandsehrennadeln, Verdienstnadeln oder Ehrenurkunden dürfen sich insgesamt 21 Personen aus dem Fußballkreis Dillenburg einstellen.