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Samstag, 25.04.2020 - 10:00
4 min

Auf einer Stufe mit Vestenbergsgreuth

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
"Seht her - ich hab's gemacht": Der Haigerer Wolfgang Waldschmidt startet nach seinem entscheidenden Tor zum 1:0 vorbei an den Karlsruhern Werner Pfitzner (links am Boden), Uwe Dittus (10), Michael Künast (rechts am Boden) und Edmund Becker (3) einen Jubellauf. Der Auftakt einer rauschenden Party am Haarwasen. Foto: Imago

"Seht her - ich hab's gemacht": Der Haigerer Wolfgang Waldschmidt startet nach seinem entscheidenden Tor zum 1:0 vorbei an den Karlsruhern Werner Pfitzner (links am Boden), Uwe Dittus (10), Michael Künast (rechts am Boden) und Edmund Becker (3) einen Jubellauf. Der Auftakt einer rauschenden Party am Haarwasen. Foto: Imago

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"Seht her - ich hab's gemacht": Der Haigerer Wolfgang Waldschmidt startet nach seinem entscheidenden Tor zum 1:0 vorbei an den Karlsruhern Werner Pfitzner (links am Boden), Uwe Dittus (10), Michael Künast (rechts am Boden) und Edmund Becker (3) einen Jubellauf. Der Auftakt einer rauschenden Party am Haarwasen. Foto: Imago

"Seht her - ich hab's gemacht": Der Haigerer Wolfgang Waldschmidt startet nach seinem entscheidenden Tor zum 1:0 vorbei an den Karlsruhern Werner Pfitzner (links am Boden), Uwe Dittus (10), Michael Künast (rechts am Boden) und Edmund Becker (3) einen Jubellauf. Der Auftakt einer rauschenden Party am Haarwasen. Foto: Imago

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Pokalcoup der Eintracht Haiger gegen den KSG wurde auch in der Wetzlarer Neuen Zeitung entsprechend gewürdigt. Foto: Alexader Fischer

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Pokalcoup der Eintracht Haiger gegen den KSG wurde auch in der Wetzlarer Neuen Zeitung entsprechend gewürdigt. Foto: Alexader Fischer

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