Auf einer Stufe mit Vestenbergsgreuth

"Seht her - ich hab's gemacht": Der Haigerer Wolfgang Waldschmidt startet nach seinem entscheidenden Tor zum 1:0 vorbei an den Karlsruhern Werner Pfitzner (links am Boden), Uwe Dittus (10), Michael Künast (rechts am Boden) und Edmund Becker (3) einen Jubellauf. Der Auftakt einer rauschenden Party am Haarwasen. Foto: Imago