3 min

B-Liga: Anstoß Flammersbach, Tor Dillenburg nach 15 Sekunden

In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist am Sonntag beim 7:1 des SSV Dillenburg über den FC Flammersbach das vermutlich früheste Tor gefallen, das in dieser Saison erzielt wurde.

Von Janina Benner und Sven Jessen