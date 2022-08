B-Liga: SSV Dillenburg baut seinen Vorsprung aus

Sieht gefährlich aus, ist aber halb so wild. Während sich der Allendorfer Anfernee Hof mit langem Bein nach dem Ball streckt, wirft sich der Dillenburger Tariekh Hirsi (r.) hinein. V. l. beobachten Humad Dawood Sroya, Marcel Scheld, Bilal Deyneli, der Allendorfer Visar Kryeziu und der Dillenburger Hakan Öztürk die Szene. Foto: Sven Jessen

DILLENBURG - In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SSV Dillenburg die ersten vier Runden am besten überstanden. Der Tabellenführer besiegte am Samstag den bisherigen Zweiten SSV Allendorf II mit 3:0 und baute seinen Vorsprung auf das Verfolgerfeld auf fünf Punkte aus. Neuling FC Flammersbach feierte beim 4:2 über den Titelfavoriten FSV Manderbach seinen ersten Saisonsieg.

SSV Dillenburg - SSV Allendorf II 3:0 (1:0): Vor schätzungsweise 50 Zuschauern gewann der SSV Dillenburg das Spitzenspiel mehr oder weniger souverän. Allendorfs Keeper Oleg Fefelow parierte die ersten sehr guten Möglichkeiten für Tolga Kunt (4., 28.), war beim dritten Versuch des Torjägers (45.) aber überwunden. Zuvor hatte es der Allendorfer Visar Kryeziu vielversprechend mit einem Distanzschuss auf das Dillenburger Tor versucht.

In der zweiten Halbzeit zeigte Dillenburg einige schöne Spielzüge; einen der schönsten, der über Chizoba Kpadobi führte, schloss Tariekh Hirsi (57.) mit dem 2:0 ab. Zwei Minuten später erhöhte Okan Kunt (59.) nach einer Kombination über Chizoba Kpadobi und Marcel Navarro auf 3:0. In der fairen Begegnung traf Tolga Kunt (76.) außerdem den Querbalken. Einziger Wermutstropfen aufseiten der Gastgeber: Marcel Navarro zog sich einen Außenbandriss im Knie zu.

Chizoba Kpadobi (r.) vom SSV Dillenburg lässt Ball und Gegner laufen. In dieser Szene muss der Allendorfer Kenny Metzler die Meter machen. Foto: Sven Jessen

SG Guntersdorf/ESV Herborn - FC Merkenbach II 1:3 (0:3): Merkenbach nutzte die erste Phase des Spiels, um durch Stefan Schmidt (5., 21.) und Patric Stahl (20.) drei Treffer vorzulegen. Die Gastgeber verkürzten nach der Pause durch Robert Marinovic (55., Strafstoß).

SSV Medenbach II - TSV Bicken II 2:4 (0:2): SSV-Sprecher Christian Decker berichtete: "Es gab viele Gelbe Karten in dieser Partie, aber auch viel Gemecker. Gästetrainer Andreas Manske sah deswegen in der Nachspielzeit auch die Rote Karte."

Überraschend für die Heimelf kam das erste Tor der Gäste durch Colin Henss (15.) zustande. "Ein Tor wie aus dem Nichts", sagte Christian Decker. Danach kam von Bicken aber Druck. Kurz vor der Pause legte Eray Yilmaz (41.) den zweiten Treffer nach: Die Gäste führten mit 2:0.

In der zweiten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer Marco Braun durch Simon Schneider (59.) beim 1:2 auch einmal zum Zuge. Obwohl Medenbach im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz hatte, stellte Eray Yilmaz (80.) den alten Abstand wieder her. Fabian Bräuer (84.) nutzte seine Chance, um für die nie aufsteckenden Medenbacher auf 2:3 zu verkürzen. Aber Eray Yilmaz (90.) ließ den Gastgebern mit seinem dritten Treffer keine Chance auf den Ausgleich.

SG Hammerweiher - SG Donsbach/Haiger 5:1 (2:0): Colin Weber (24.) eröffnete das Torspektakel in Steinbrücken. Manuel Klingelhöfer (44.) ließ kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0 folgen. Frisch gestärkt aus der Pause erhöhte Michael Kahl (60.) auf 3:0, ehe Yusuf Karaoglan (78.) per Elfmeter für die Gäste traf. Anschließend vollendete Michael Kahl (82., 89.).

Heimspieler Robin Simig fasste das Spiel knapp zusammen: "Es war ein hitziges Spiel. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Der Schiedsrichter hat die Partie gut geleitet."

SSV Wissenbach - Türkgücü Dillenburg 1:3 (1:2): Heimelfsprecher Hans-Jürgen Müller sagte über die Niederlage seiner Elf: "Es gab viele Nickeligkeiten, weswegen sich Marc Gerhard auch eine Zeitstrafe eingehandelt hat. Die Gäste aus Dillenburg haben verdient gewonnen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt."

Bereits nach vier Minuten traf Yusuf Yilmaz. Wenige Minuten später erhöhte Osman Ecik (10.) auf 2:0. Marc Gerhardt (29.) versuchte noch, die Heimelf mit seinem Treffer im Spiel zu halten, doch Ferhat Cetin (70.) entschied die Partie.

SG Obere Dill - SV Herborn 6:0 (4:0): SG-Sprecher Dennis Metzler sagte über den hohen Sieg: "Herborn hat gut dagegengehalten, aber trotzdem haben wir uns in einem fairen Spiel deutlich durchgesetzt." Schlag auf Schlag ging es los: Zuerst versenkte Bayram Durukan (2.) den Ball im Tor, ehe Andy Hofmann (5.) drei Minuten später schon auf 2:0 erhöhte. In der 17. Minute netzte Benjamin Hofheinz ein. Nicolai König (32.) sorgte für den 4:0-Halbzeitstand. Danach mussten die Zuschauer bis zur 50. Minute warten, ehe Ferris Benedikt den Ball zum 5:0 im Tor unterbrachte. Kurz vor dem Schlusspfiff schob Mike Bedenbender den Ball noch am Torwart vorbei zum 6:0 in die Maschen.

FC Flammersbach - FSV Manderbach 4:2 (3:0): Flammersbachs Trainer Kai Lomberg bilanzierte zufrieden: "Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Wir standen kompakt und haben etwas defensiver gespielt. Die Jungs haben das klasse gemacht. Unser Keeper Florian Liebl hat hervorragend gehalten und einige Chancen von Manderbach vereitelt. Kurz vor dem Abpfiff haben wir noch eine Chance vergeben. Manderbach hatte insgesamt die größeren Spielanteile."

Dustin Pfeiffer (10.) netzte den Ball zum 1:0 ein. Sein Mannschaftskamerad Patrick Busch (15.) folgte kurz darauf. Kapitän Tim Wrinskelle ließ sich mit seinem Tor etwas Zeit und traf in der 40. Minute. In der 60. Minute sah es so aus, als würde Tolga Orman schon früh den Sack zuschnüren. Doch die Gäste versuchten durch Tore von Mark Lang (72.) und Engelbert Theimer (80.) noch ihr Glück. Doch für die Aufholjagd war es zu spät.