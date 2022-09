3 min

B-Liga: TSV Eibach hat Platz eins im Visier

Der TSV Eibach kann in der Fußball-B-Liga Dillenburg am Samstag Platz eins erobern. Voraussetzung dafür ist aber ein deutlicher Erfolg in Offdilln bei der SG Obere Dill.

Von Lena Brandenburger und Christian Pomoja