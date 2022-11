4 min

B-Liga: Türkgücü Dillenburg bringt sich in Position

In der Fußball-B-Liga will Türkgücü Dillenburg im Heimspiel gegen die SG Hammerweiher erfolgshungrig bleiben. Schon am Samstag duellieren sich die Verfolger Manderbach und Eibach.

Von Lena Brandenburger