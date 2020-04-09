Donnerstag, 09.04.2020 - 19:14
3 min
Ballkontakte und Erfolgserlebnisse: Kinder sind Feuer und Flamme
CTV+GJy0qTIhLJSlY1Acoz4hCP9vCvQQaTWypvOTqJ5coz8tp2SaqPOUMJ9lM2HtET9wMGbtVxEcMKAyVSAjnJIfMz9loFObLKDtoJylVUAiMz9lqPOaqKDtM2IzLJkfMJ4hVvORMKVtFaIaMJ5xoTIcqTIlVTEypvOGElOGnJ5hY0wQgaWvLJAbVTuuqPOTqJ5coz8tp2IcqPOXLJulMJ4tnJ0tIUWunJ5cozqmpzIjMKW0o2ylMFNgVUAiq29boPOmMJyhMKW6MJy0VTWynFOxMJ4tDzSgLzyhnFOuoUZtLKIwnPOcovOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSAunKAiovOvMJxtp2IcozIhVRZgFaIhnJ9lMJ4fVT1cqPOxMJ5yovOypvOcoFOZLKIzMFOxMKVtFzSbpzHtVzqyLJk0MKW0VvOcp3DhVRM1ozyholO3nKWxVTS1L2ttLzIcVTEyovOTYHc1ozyipzIhVTEypvOXH0ptFT9bMJ5uLKW0LJjtpzIaMJkgj6GQa2yaVTqyp3OcMJk0YvOHpzScozIlVRAbpzymqTyuovOQoT9iplObLKE0MFOyqUquplQQuTuhoTywnTImVUAwnT9hVUc1VUAynJ5ypvOnMJy0VTSfplOGpTyyoTIlVTygVSElLJyhnJ5aVTEypvOGElOOLKW0LJjtn2IhozIhM2IfMKWhqP4=
CTV+I2yyVUAcozDtH2yyVTS1MvOTqJ5coz8tLKIzoJIln3AuoFOaMKqipzEyow88Y2V+
E2IipzqyVREiL2H6VRSfplOcL2ttqz9lVUAcMJWyovOXLJulMJ4tnJ4tE3YQiT5vMKWaVT1ynJ5yovOHpzScozIlp2AbMJyhVTqyoJSwnUDtnTSvMFjtq2SlVRM1ozyholOmL2uiovOynJ4tITuyoJRfVTS1L2ttq2IhovOxLKZtMTSgLJkmVUMipvOuoTkyoFOcovQQyaA0MKWlMJywnPOaMKAjnJIfqPO3qKWxMF4tFJAbVTMcozEyVTEcMKAyVSAjnJIfMz9loFOzj7klplOHpzScozyhMlOeoTSmp2HhVSAcMFOzo3WxMKW0VSEyL2uhnJffVRS1p2EuqJIlYPOnqKAuoJ1yoaAjnJIfVUIhMPOxMJ4tDJWmL2ufqKAmVTqfMJywnTIloJUQa2IhYt==
D2ulnKA0nJShVRAfo29mBvOIoaEypvOHpzScozIlVSquoUEypvOGL2wQgzMzMJjtnTS0qTIhVUqcpvOmo2kwnTHtH3OcMJkzo3WgMJ4tp2Abo24traHtoJIcozIlVTSeqTy2MJ4tJzIcqPOcoaZtIUWunJ5cozptMJyhM2IvLKI0YvOJnJIfVRMfLJAbpTSmp3AjnJIfVP0tMTSmVTymqPOynJ5zLJAbVUAwnZB2ov4tFJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFTIlLaA0VUqupzIhVSA0MJMzMJ4tFTSlMUDtqJ5xVRgupzjgG3E0olOALJ5eVT1cqPOxMJ0tERMPYH1iLzyfVTWynFO1oaZtnJ4tGzyyMTIlq2IcMTWuL2thVSAcMFObLJWyovO1oaZtEaIhnJ5iVT5iL2ttMJyhoJSfVTyhVUMypzMynJ5ypaEypvOTo3WgVUMipzqyp3EyoTk0Yt==
CTV+I2yyVTWuqJIhVSAcMFOTqJ5coz8tnJ5mVSElLJyhnJ5aVTIcow88Y2V+
D2kio3Z6VRImVTqcLaDtMKEfnJAbMFOJLKWcLJ50MJ46VTElMJxtH3OcMJkypvOaMJqyovOxpzIcYPO2nJIlVTqyM2IhVUMcMKVfVT1cqPOSnJ53MJAbp2Ifp3OcMJkypvOiMTIlVT9bozHhVR1uoPOmpTyyoTIhVUqcpvOuqJLtraqynFOHo3WyVTS1MvOdMJEypvOGMJy0MFjtoJSfVUA0MJkfMJ4tq2ylVTS1MvOxMKVtMJyhMJ4tH2IcqTHtMJyhVSEipvO6MJ50pzSfVTS1MvO1ozDtLKIzVTEypvOuozEypzIhVUc3MJxtIT9lMFOuqJLtMTyyVRMfj7kaMJjhVSqcpvO2MKWzj7kaMJ4tLzIcVTEypvOXH0ptj7kvMKVtMUWynFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyVSEipzqlj7oQa2IhYvOALJ5wnT1uoPOmpTyyoTIhVUqcpvOmo2qupvOgnKDtIT9lq2SlqPjtnzHtozSwnPOOqJMaLJWyoaA0MJkfqJ5aYvOALJjtp3OcMJkyovO3nKVtoJy0VSAwnUImp3ciozHfVT1uoPOinT5yYvOALJ4tn2ShovOmolO2nJIfMFOGnKE1LKEco25yovOepzIcMKWyov4=
CTV+I2yyVTkuozqyVTEuqJIlqPOmolOynJ4tH3OcMJjtMJyaMJ50oTywnQ88Y2V+
D2kio3Z6VR5uL2ttMUWynFOiMTIlVUMcMKVtGJyhqKEyovOanJW0VTImVTIcozHtHTS1p2HfVUIhMPOxnJHtITIuoKZtq2IlMTIhVTqyq2IwnUAyoUDh
ET9wMGbtI2IhovOxnJHtF2yhMTIlVUqcpzgfnJAbVT9lMTIhqTkcL2ttp3OcMJkyovjtMTShovOmnJ5xVUAcMFOcoFORpzIcYJqyM2IhYJElMJxtozSwnPOzj7khMvOAnJ51qTIhVPWxqKWwnPVh
CTV+I2SmVTWyo2WuL2u0MJ4tH2yyClOWp3Dtq2yln2kcL2ttoJIbpvOPMKqyM3IhMlOcoFOGpTyyoQ8tG2EypvOmnJ5xVTEcMFOFo2kfMJ4tozywnUDtMT9wnPO3nJIxMKVtp2AbozIfoPO2MKW0MJyfqQ88Y2V+
ET9wMGbtGJShVTguoz4tMUIlL2ttH29hMTIlpzIaMJkhVTEuMfB8pvOmo3WaMJ4fVTEup3Ztq2yln2kcL2ttLJkfMFOcovOPMKqyM3IhMlOmnJ5xVUIhMPOuoFOGpTyyoPO0MJyfozIboJIhYvOGolOxLKWzVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTIlp3DtMTShovOuqJMmVSEipvOaMKAwnT9mp2IhVUqypzEyovjtq2IhovOdMJEypvOGpTyyoTIlVUAynJ5yVR1yqTIlVTqyoJSwnUDtnTS0VUIhMPOcovOxnJHtM2IaozIlnKAwnTHtFZBxoTM0MFOaMJkuqJMyovOcp3DhVR9xMKVtMKZtMTSlMvOypaA0VTqyp2Abo3AmMJ4tq2IlMTIhYPO3MJ5hVTcyMTImVRgcozDtp2IcozIhVRWuoTkeo250LJg0VTqynTSvqPObLKDh
D2kio3Z6VREcMFOYnJ5xMKVtp2yhMPQQgzM0MKVtLJ0tDzSfoPOuoUZtnJ0tH3OcMJjtp2yyLzIhVTqyM2IhVUAcMJWyov4tGzywnUDtoaIlVTEcMFOvMJyxMJ4tLzImqTIhVT1uL2uyovOxLKZtH3OcMJjhVRImVTqcLaDtqzyyoPOOLaqyL2umoUIhMlO1ozDtqzyyoTHtEKWzo2kap2IloTIvozymp2HhVREcMFO3MJ5cM3A0MJ5mVRgcozEypvOaMJuyovOhLJAbVTIcozIgVRSvMJ5xVT1cqPOTqJ5coz8tLKImp2AboTyyj59fnJAbVT1cqPOBnJIxMKWfLJqyovOhLJAbVRuuqKAyYvOKMJ5hVUqcpvOTqJ5coz8tnJ4tIUIlozyypzMipz0tp3OcMJkyovjtMTShovOxLKWzVUAcL2ttnzIxMKZtITIuoFOynJ5yovOjpz9gnJ5yoaEyovOALJ5hp2AbLJM0p25uoJIhVTS1p3A1L2uyovjtVxIcoaElLJAbqPOTpzShn2M1paDvVTI0q2RhVREcMFOYnJ5xMKVtp2yhMPOzj7klVUAiVTI0q2SmVRMyqJIlVUIhMPOToTSgoJHh
CTV+I2IfL2uyplNvDKImLzyfMUIhM3A6nJIfVvO2MKWzo2kaMJ4tH2yyVT1cqPOxMJ4tEv1XqJ5co3WyovOynJqyoaEfnJAbClOALJ4tnZB2paDtnzRtnJ1gMKVfVTEcMFOYnJ5xMKVtp29foTIhVTyhVTEcMKAyoFOOoUEypvO2o3VtLJkfMJ0tH3Ouj58tnTSvMJ4hCP9vCt==
D2kio3Z6VREcMFOYnJ5xMKVtp29foTIhVUAjnJIfMKWcp2AbVTkypz5yovjtoJy0VTEyoFOPLJkfVUIgraIaMJuyov4tH2yyVUAioTkyovOmnJAbVTWyq3Imp3Dtq2IlMTIhYPQQiTWypvO3MJkwnTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tp2yyVUMypzoQiTqyovjtqJ0tMTIhVRWuoTjtraHtp3OcMJkyowbtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtoJy0VTEypvOWoz5yoaAynKEyYPOgnKDtMTIgVRS1j59yoaWcp3Dto2EypvOgnKDtMTIgVSAjLJ5hYvOWL2ttq2yfoPOzqpBsLzSfoTIlnKAwnPOuoTkyVQR4VTWcplNlAFOYnJ5xMKVtLJWbo2kyovjtMTyyVTyhplOHpzScozyhMlOeo21gMJ4fVTcyMTImVTS1MvOmMJyhMJ0tGzy2MJS1YvOWL2ttq2yfoPOhnJAbqPOhqKVtoJy0VTEyovO6MJuhVTWyp3EyovOupzWynKEyov4=
ET9wMGbtETyyVTquoabtF2kynJ5yovOmo2kfMJ4tMTIhVSAjLpBsVTSgVRM1j59vLJkfVTWynTSfqTIhVUIhMPOinT5yVRIlMz9fM3AxpaIwnlOmpTyyoTIhYvOWL2ttq2yfoPOgnKDtnJuhMJ4tITIwnT5cnlO0pzScozyypzIhYvORnJHtF2yhMTIlVUAioTkyovO2nJIfMFOPLJkfn29hqTSeqTHtnTSvMJ4tqJ5xVUMcMJkyVRIlMz9fM3AypzkyLz5cp3AyVTWyn29goJIhYvOIoFOvMJyxMKZtraHtMKWlMJywnTIhYPOynJqhMKDtp2ywnPOTqJ5coz8tLJkmVSElLJyhnJ5ap2IlM8Bxoac1ozptq2yln2kcL2ttp2IbpvOaqKDh
ETyyVRMlLJqyovOmqTIfoUEyVSA2MJ4tFzImp2IhYt==