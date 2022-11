Burg trägt Spiele in Uckersdorf aus

Jetzt teilen:

HERBORN - Der SSC Burg wechselt für seine drei Heimspiele bis zur Winterpause den Spielort. Die Verbandsliga- und A-Liga-Fußballer werden den Naturrasenplatz in Burg verlassen und auf dem Kunstrasenfeld in Uckersdorf spielen, teilte Vorstandsmitglied Karl-Heinz Woyczyk mit. Dies betrifft am 6. November die Heimspiele gegen die SG Walluf und den TSV Ballersbach, am 20. November die Partien gegen den VfL Biedenkopf und den SV Eisemroth sowie am 11. Dezember die Begegnungen mit den Sportfreunden/Blau-Gelb Marburg und dem SSV Langenaubach.