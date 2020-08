BVB und Mainz in Donsbach

Jetzt teilen:

Dillenburg (jes). Fußball-A-Ligist SSV Donsbach bekommt in diesem Sommer doch noch einige Teams aus den Junioren-Bundesligen zu Gast. Am Samstag ab 12 Uhr werden auf Vermittlung von Wolfgang Waldschmidt die beiden U19-Erstligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 im Haselstadion spielen. Nachdem das Hygienekonzept steht, wird auch der Donsbacher Yannick Freischlad mit der U17 von Eintracht Frankfurt eine zweite Chance erhalten (sein für August vorgesehener Auftritt war abgesagt worden): Die Eintracht ist nun für den 5. September in Donsbach angekündigt. Der Gegner wird dann Bayer Leverkusen heißen.