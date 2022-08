C-Liga: Ballersbach besiegt den Titelfavoriten Seelbach/Scheld

Jetzt teilen:

ZU OFT GEWECHSELT Nach Informationen dieser Zeitung muss der SSV Frohnhausen II, Spitzenreiter der Fußball-C-Liga, Gruppe 1, um seinen 12:0-Sieg gegen den SSV Dillenburg II bangen. Die Oranier wechselten dem elektronischen Spielbericht zufolge in dieser Partie vier Spieler ein, setzten außerdem drei Leute ein, die beim Kreisoberliga-Spiel der ersten Mannschaft gegen den FC Werdorf auf dem Feld standen. Der SSV Dillenburg hat Protest eingelegt; die Sache wird voraussichtlich in dieser Woche offiziell entschieden und mit einer 3:0-Wertung für Dillenburg enden. (jes)

DILLENBURG - Die Fußball-C-Liga Dillenburg lieferte am Sonntag interessante Nachrichten. So muss Gruppe-1-Spitzenreiter SSV Frohnhausen II nach seinem 1:1 in Nanzenbach damit rechnen, drei Punkte aus einer anderen Partie loszuwerden (siehe Infokasten). In Gruppe 2 besiegte Spitzenreiter TSV Ballersbach II den Titelfavoriten SG Seelbach/Scheld II mit 3:2.

Gruppe 1

FSV Nanzenbach - SSV Frohnhausen II 1:1 (1:1): Zweiter gegen Erster - heraus kam für Nanzenbachs Sprecher Hans-Jörg Trust ein sehr gutes C-Liga-Spiel, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete. Trust sah Frohnhausen spielerisch um einen Tick stärker, Nanzenbach hielt aber mit kämpferischen Tugenden dagegen. Der Ur-Frohnhäuser im Nanzenbacher Trikot, Tim Blöcher (20.) besorgte den Führungstreffer, den Jan Niklas Hardt (33.) ausglich. In der 85. Minute hätte Frohnhausen durchaus den Siegtreffer erzielen können, doch Torhüter Luca Noel Homscheid hielt den Schuss.

SSV Wissenbach II - FC Weidelbach 1:1 (0:1): Wissenbachs Sprecher Hans-Jürgen Müller sprach von einem in kämpferischer und spielerischer Hinsicht gerechten Unentschieden. Mit dem Foulelfmeter, den die Gäste zugesprochen kamen und durch René von Seckendorff (17.) verwandelten, war er allerdings nicht einverstanden. Nachdem Wissenbach etliche Tormöglichkeiten ausgelassen hatte, traf Silas Guth (55.) noch zum Ausgleich.

TSV Eibach II - SSG Breitscheid II 1:1 (0:0): Eibachs Sprecher Karsten Sonnenberg freute sich über den ersten Punktgewinn seiner Mannschaft: "Die Jungs haben bei hohen Temperaturen aufopferungsvoll gekämpft. Aber man muss auch sagen, dass wir angesichts einer Vielzahl an Breitscheider Abschlüssen Glück gehabt haben. Wäre die Chancenverwertung besser gewesen, dann hätten wir klar verloren." So aber verwandelte Sven Breidenstein (70.) eine von fünf guten Eibacher Tormöglichkeiten zur 1:0-Führung. In der Schlussminute bekam Breitscheid einen Freistoß zugesprochen. Im Anschluss an die Hereingabe brachte der aufgerückte Torhüter Sascha Bott (90.) den Ball zum Ausgleich über die Linie.

Sechshelden/Manderbach II - SSV Hirzenhain 2:6 (2:2): Hirzenhain ging durch Rrezon Islami und Dominic Bauk mit 2:0 in Führung, spielte dann aber eine Viertelstunde lang arg sorglos. Die Mannschaft leistete sich viele Fehlpässe, was Marc Steffen Hain (30., 42.) mit dem 2:2 bestrafte. Durchgang Nummer zwei ging dann aber wieder klar an die Gäste. Jan Christopher Tscherner per Hattrick und Rezon Islami sorgten für den zweiten Saisonsieg des SSV Hirzenhain.

Gruppe 2

SG Obere Dill II - SV Oberscheld II 1:3 (1:1): Am Freitagabend kam Oberscheld dank zweier später Treffer von Joscha Schmidt (89.) und Dominik Völker (90. + 2.) zu einem Auswärtssieg in Offdilln. Die Gäste waren durch Merlin Anders (4.) früh in Führung gegangen. Für die Obere Dill glich Robin Müller (44.) zum 1:1 aus.

SG Guntersdorf/ESV Herborn II - FC Erdbach 2:10 (1:5): Erbachs Spielausschussmitglied Carsten Seibel war erleichtert: "Wir alle sind froh, dass der Knoten geplatzt ist und wir unseren ersten Saisonsieg geholt haben. Es wurde auch Zeit. In einer fairen Begegnung hat alles gepasst, auch die gute Schiedsrichterleistung von Ali Akman." Erdbach lag nach etwas mehr als zehn Minuten mit 3:0 in Führung, als Antonio Senjanin (16.) den Ball mit einem Strahl von Schuss aus 25 Metern zum 1:3 in die Maschen schweißte. Für die Gastgeber setzte Burhan Kuzucu (85.) mit dem 2:10 den Schlusspunkt. Die Erdbacher Treffer teilten sich Christian Ludwig (4., 11., 26., 59.), Marcel Seibel (6., 71.), Kai Schötz (20., 57.), Nico Lohmann (60.) und Fynn Pascal Ruppert (64.).

TSV Ballersbach II - SG Seelbach/Scheld II 3:2 (2:2): Spitzenreiter Ballersbach besiegt Titelfavorit Seelbach/Scheld. In einem Spiel mit wechselnden Führungen erzielten die Gastgeber vier der fünf Treffer. Dem 1:0 durch Florian Fiedler (12.) ließ Delix Steubing (27.) den Ausgleich per Eigentor folgen. Mika Maage (32.) besorgte für Seelbach/Scheld die 2:1-Führung, Max Bombe (45.) traf zum 2:2-Halbzeitstand. Mit dem 3:2 durch Julian Bergstreser (46.) sollte die Partie schon kurz nach der Pause entschieden sein.

SV Uckersdorf - SG Aartal II 2:0 (0:0): Erstes Heimspiel, erster Heimsieg für den SV Uckersdorf. Norman Krumm sagte: "Es war ein verdienter Sieg, denn wir waren deutlich überlegen und haben von Anfang an unsere Möglichkeiten herausgespielt." Einem Torerfolg standen aber immer wieder Torhüter Tom Luca Müller und zweimal auch Pfosten oder Latte im Weg. Miroslav Jordanov (52.) brachte die Gastgeber dann per Freistoß in Führung. Danach nahm Uckersdorf etwas das Tempo heraus. Aartal kam auf, und Torhüter Moritz Boller hielt den SV Uckersdorf zwischen der 70. und 80. Minute mit zwei starken Reaktionen im Eins-gegen-eins im Spiel. Entschieden wurde die Partie mit dem 2:0 durch Patrice Lutter (90.). Er spielte den Torhüter aus und traf aus spitzem Winkel ins leere Tor.

FC Flammersbach II - SG Sinn/Hörbach II : (:):

(Anstoß: So., 17 Uhr).

SG Ambach II - SG Roth/Simmersbach II 3:0 kampflos: Die Gäste traten nicht an.

SV Eisemroth II - SSV Haigerseelbach II 0:0: Beide Mannschaften einigten sich auf ein kampfloses Remis.