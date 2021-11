4 min

C-Liga: Der Aufstiegskampf ist wieder scharf gestellt

Der 13. Spieltag in der Fußball-C-Liga: In Gruppe 1 siegt Tringenstein/Oberndorf beim TSV Eibach. In Gruppe 2 spielt Türkgücü knapp und Flammersbach deutlich zu null.

Von Sven Jessen, Oliver Reineck und Christian Pomoja