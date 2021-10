5 min

C-Liga: Der neue Spitzenreiter in Gruppe 2 heißt Türkgücü Dillenburg

In der Fußball-C-Liga haben die Topteams Gegenwehr bekommen. Flammersbach verlor nach dem Remis in Eisemroth Platz eins an Türkgücü, aber auch die Dillenburger taten sich schwer.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg