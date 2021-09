4 min

C-Liga: Eibach erklimmt Rang eins, Türkgücü freut sich auf Seelbach/S.

In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe 1, ist der spielfreie Spitzenreiter SSV Medenbach II vom TSV Eibach abgelöst worden. Klammheimlich hat sich Driedorf II durch seinen 4:3-Sieg in Erdbach auf Rang drei geschoben. In Gruppe 2 hält die SG Seelbach/Scheld II Rang eins. Sie wird in der kommenden Woche vom Tabellendritten Türkgücü gefordert. Zwischen diesen beiden Teams steht der FC Flammersbach.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg