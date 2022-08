1 min

C-Liga: Erdbach startet mit 1:2 gegen Haigerseelbach II

In der Fußball-C-Liga, Gruppe 2, hat der FC Erdbach einen erfolgreichen Start in die Runde 2022/2023 verpasst. Die Mannschaft verlor am Freitagabend trotz einer 1:0-Führung.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg