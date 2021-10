4 min

C-Liga: Lazarett wächst nach einer Reihe schwerer Verletzungen an

In der Fußball-C-Liga ging das Wochenende nicht ohne schwere Verletzungen ab. In Gruppe 1 erwischte es zwei Mann. In Gruppe 2 erwies sich Daniel Ichim einmal mehr als wertvoll.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg