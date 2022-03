C-Liga: Seelbach/Scheld II feiert Sieg über Flammersbach

Für Fußball-C-Ligist SG Tringenstein/Oberndorf ist dessen 0:6-Auswärtsniederlage beim SSV Hirzenhain am Sonntag vor einer Woche nicht ohne Auswirkungen geblieben. Trainer Michael Busch hat daraufhin sein Amt niedergelegt, teilte Präsidiumsmitglied Frank Schneider am Samstag mit: "Wir vom Präsidium bedauern dies sehr. Grund seines Schrittes ist die enttäuschende Vorbereitung, die dann nicht überraschend mit einer Klatsche in Hirzenhain endete. Wir möchten uns bei Michael Busch ausdrücklich für mehr als vier Jahre andauernde gute Zusammenarbeit bedanken. In dieser Zeit wurde auch die eine oder andere Freundschaft geschlossen." Betreut wird die Mannschaft nun vom bisherigen Kapitän Patrick Naumann. Er wird als Spielertrainer fungieren. (jes)