C-Liga: Spieler bricht zusammen, Partie in Flammersbach endet

Fußball-C-Liga Dillenburg: In Gruppe 1 feierte Weidelbach seinen ersten Sieg, und in Gruppe 2 verlor ein Spieler aus Hirzenhain das Bewusstsein. Der Rettungswagen rückte an.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg