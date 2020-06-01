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Montag, 01.06.2020 - 18:18
5 min

Das ist schöner, als nur zu skypen

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Heute wird bei den Fußballerinnen des TSV Fleisbach bereits die vierte Woche mit "Training auf Abstand" beginnen. Was in den beiden Einheiten je Woche so alles passiert, hat Julia Hecker, eine der beiden Trainerinnen, in ihrem neuesten Videoclip festgehalten. Screenshot: Sven Jessen

Heute wird bei den Fußballerinnen des TSV Fleisbach bereits die vierte Woche mit "Training auf Abstand" beginnen. Was in den beiden Einheiten je Woche so alles passiert, hat Julia Hecker, eine der beiden Trainerinnen, in ihrem neuesten Videoclip festgehalten. Screenshot: Sven Jessen

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Heute wird bei den Fußballerinnen des TSV Fleisbach bereits die vierte Woche mit "Training auf Abstand" beginnen. Was in den beiden Einheiten je Woche so alles passiert, hat Julia Hecker, eine der beiden Trainerinnen, in ihrem neuesten Videoclip festgehalten. Screenshot: Sven Jessen

Heute wird bei den Fußballerinnen des TSV Fleisbach bereits die vierte Woche mit "Training auf Abstand" beginnen. Was in den beiden Einheiten je Woche so alles passiert, hat Julia Hecker, eine der beiden Trainerinnen, in ihrem neuesten Videoclip festgehalten. Screenshot: Sven Jessen

Das Training endet zurzeit stets mit einem "Lattenschießen". Jede Spielerin bekommt drei Versuche, um den Ball aus der Distanz am Querbalken zu platzieren. Screenshot: Sven Jessen

Das Training endet zurzeit stets mit einem "Lattenschießen". Jede Spielerin bekommt drei Versuche, um den Ball aus der Distanz am Querbalken zu platzieren. Screenshot: Sven Jessen

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