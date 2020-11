David Gubsch, Tim Klier und Lejs Dzudzevic sind seit neuestem Fußballtrainer mit B-Lizenz

Die B-Lizenz-Trainerausbildung ist zwischen der breitensportlich orientierten C-Lizenz und der DFB-Elite-Jugend-Lizenz angesiedelt. Die Ausbildung umfasst 140 Lerneinheiten, die innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten Modul komplettiert werden müssen. In der modularen Variante absolviert der Trainer zunächst das B-Lizenz-Basiswissen und anschließend das B-Lizenz Profil Junioren oder Senioren mit anschließender Prüfung. Alternativ kann ein dreiwöchiger Kompaktlehrgang besucht werden. Voraussetzung zur Teilnahme an der B-Lizenz-Ausbildung ist der Besitz der C-Lizenz und ein bestandener praktischer Eignungstest. Wer nach der B-Lizenz die DFB-Elite-Jugend-Lizenz erwerben will, muss die B-Lizenz-Prüfung mit einer Gesamtnote von 10 bis 15 Punkten bestanden haben. Ansprechpartnerin für die Trainerausbilung beim HFV ist Saskia Mann,

saskia.mann@hfv-online.de. (jes)