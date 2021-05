Der lange Weg zurück von Julian Maric

Der in Dillenburg geborene Julian Maric ist 23 Jahre alt und wohnt in Oberscheld. Mit dem Fußball fing er im Alter von fünf Jahren beim SSV Allendorf an, wechselte dann in die F-Jugend der JSG Oberes Scheldetal, mit der er in der B-Jugend den Kreispokal gewann. Nach seiner A-Juniorenzeit beim SV Oberscheld mischte der ledige Maric, der in festen Händen ist, als torgefährlicher Außenangreifer die A-Liga auf. Das Erreichen der Austiegsrelegation zählt der Anlagenbediener zu seinen größten sportlichen Erfolgen: "Da überhaupt mal hinzukommen, war toll".