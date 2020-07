Die Eintracht-U17 kommt mit Yannick Freischlad nach Donsbach

Yannick Freischlad hat bei Eintracht Frankfurt auf Anhieb Fuß gefasst. Er geht nun in seine dritte Saison. Foto: Eintracht Frankfurt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Heimspiel für Yannick Freischlad: Das Eigengewächs des SSV Donsbach, inzwischen bei Eintracht Frankfurt in der U17-Fußball-Bundesliga angekommen, absolviert am Sonntag ab 13 Uhr im Haselstadion mit seinem neuen Team ein Testspiel gegen die Regionalliga-Junioren von Rot-Weiß Essen.

"Der gastgebende SSV Donsbach freut sich sehr, dass der Hessische Fußball-Verband den Spielbetrieb wieder freigegeben hat, und dass dieses Spiel nun doch, selbstverständlich unter Beachtung der vorgegebenen Hygieneregeln, stattfinden kann. Besonders erfreut und stolz ist man im Donsbacher Lager, dass in Yannick Freischlad ein echter Donsbacher Junge im Team von Eintracht Frankfurt mit von der Partie sein wird", teilte der Verein mit.

Der inzwischen 15 Jahre alte Stürmer wechselte im Alter von neun Jahren zum JFV FC Aar. Nach seiner D-Jugend-Zeit feierte Yannick Freischlad in der Saison 2017/2018 mit den C-Junioren aus dem Aartal den Aufstieg in die Hessenliga, wozu er mit 31 Treffern als Torschützenkönig der Verbandsliga Nord maßgeblich beitrug.

Von Aar zur Eintracht:

Dieser Wechsel hat gepasst

Auch in seiner ersten C-Jugend-Saison bei Eintracht Frankfurt wurde er Torschützenkönig: diesmal mit 19 Toren in der Regionalliga Süd.

Bei der Eintracht bekam der Stürmer mit dem gewaltigen Linksschuss bereits mit 15 Jahren erste Einsatzzeiten bei den U17-Junioren. Einladungen zur U15-Nationalmannschaft folgten. In der vergangenen Saison kam Yannick Freischlad als 15- und 16-Jähriger auf 14 Spiele und fünf Treffer in der U17-Bundesliga Süd/Südwest. In der kommenden Saison 2020/2021 wird er als einer der wenigen Spieler aus dem jüngeren Jahrgang fest dem U17-Bundesliga-Kader des Trainerteams um Sandro Stuppia und Ervin Skela angehören.

Wie der SSV Donsbach weiter mitteilt, soll Yannick Freischlad laut den Verantwortlichen der SG Eintracht Frankfurt um Jugendkoordinator und Akademieleiter Andy Möller zum Führungsspieler aufgebaut werden. Vater

Karsten Freischlad bestätigte in einem Telefongespräch: "Die Eintracht setzt auf Yannick. Das merkt man."

Seitens des SSV Donsbach heißt es: "Man darf gespannt sein, wie der weitere Weg von Yannick verläuft. In Donsbach ist die Hoffnung natürlich groß, dass er den Weg in den Profibereich schaffen möge."

Das Spiel am Sonntag gibt Gelegenheit zu einem Wiedersehen. "Aber es geht auch darum, dass im Haselstadion endlich wieder etwas stattfindet, und es geht auch darum, dem SSV Donsbach etwas Gutes zu tun", sagte Heiko Herr vom SSV Donsbach. Denn wie alle Amateurfußballvereine aus dem Fußballkreis Dillenburg hat auch der A-Ligist seit Mitte März den Spielbetrieb und den ernsthaften Trainingsbetrieb ruhen lassen müssen. Mit dem Junioren-Testspiel über zweimal 45 Minuten (Eintritt: fünf Euro) wird der Verein erstmals seit Monaten Einnahmen aus dem Zuschaueraufkommen generieren können.