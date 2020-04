Die Saison ist nicht abgehakt

Verlängerung der Spielpause "bis auf Weiteres": Eine gute Nachricht für alle Mannschaften, die noch auf den Aufstieg oder auf den Klassenerhalt hoffen: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat die Saison noch nicht für beendet erklärt oder gar annulliert. Die Spielpause wird "bis auf Weiteres" verlängert. HFV Präsident Stefan Reuß sagt: "Die aktuelle Situation lässt keine andere Entscheidung zu. Wir orientieren uns damit an der behördlichen und staatlichen Verfügungslage."

Könnte die Saison auch abgebrochen oder gar annulliert werden? Vor dem Abbruch oder einer Annullierung der Saison scheut sich der HFV im Moment, wie Vizepräsident Torsten Becker ergänzt: "Zivil- und haftungsrechtliche Gesichtspunkte spielen eine entscheidende Rolle. Wir können erst Entscheidungen treffen, wenn es eine gesicherte juristische Grundlage gibt."

Wann wieder gespielt werden könnte: Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs könnte nur im Gleichklang mit den Entscheidungen der Behörden erfolgen. Bevor wieder um Punkte gespielt werden dürfte, müssten die Mannschaften 14 Tagen zur Vorbereitung bekommen, sagt der HFV.

Vereinswechsel: Für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 will sich der HFV so schnell wie möglich den neuen Bestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) anschließen. Der DFB hatte Anfang April §17 der DFB-Spielordnung und der DFB-Jugendordnung außer Kraft gesetzt. Bisher galt: Amateurspieler dürfen ihren Verein ohne Freigabe verlassen, wenn sie mindestens sechs Monate lang nicht eingesetzt worden sind. Stattdessen soll gelten: Phasen, in denen aufgrund der Covid-19-Pandemie kein Spielbetrieb durchgeführt wird, werden bei der Berechnung dieses Sechs-Monats-Zeitraums nicht berücksichtigt. Mit Beginn der Saison 2021/2022 sollen wieder die vorherigen Bestimmungen in Kraft treten. HFV-Vizepräsident Torsten Becker sagt: "Hier werden wir entsprechende Anpassungen beraten. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer hessenweiten Lösung und werden diese zeitnah vorstellen."

Schiedsrichterpflichtsoll: Da das Schiedsrichterpflichtsoll nicht erhoben werden kann, erfolgen auch keine Bestrafungen (bisher in Form von Geldstrafen oder Punktabzügen). Die Zahlungen, die sich aus der Saison 2019/2020 ergeben würden, werden unabhängig vom weiteren Fortgang der Spielzeit ausgesetzt. Für 2018/2019 hat der HFV aus diesen Zahlungen 154 705 Euro eingenommen, teilte er mit.

Finanzielle Entlastung der Vereine: Aus steuerrechtlichen Gründen darf der HFV die Vereine während der Corona-Krise nicht auf direktem Wege finanziell unterstützen - aber er darf es indirekt. Neben dem Verzicht auf Zahlungen, die das Schiedsrichterpflichtsoll betreffen, setzt der HFV für 2020 bis auf Weiteres Gebühren für das Pflichtabonnement der Verbandszeitschrift "Hessen-Fußball" aus. Die im Hinblick auf das Abonnement bei den Vereinen verbleibende Liquidität schätzt der HFV auf ungefähr 100 000 Euro.

Ausstehende Kreisfußballtage und der Verbandstag: Etliche Fußballkreise haben ihren Kreisfußballtag noch nicht durchführen können, beispielsweise der Fußballkreis Dillenburg. Der für den 6. Juni in Grünberg angesetzte Verbandstag könnte am 28. November nachgeholt werden.

Beschlüsse auf digitalem Wege: Beschlüsse des Präsidiums, des Aufsichtsrats, des Verbandsvorstands und der Verbandsausschüsse können künftig ihm Rahmen eines E-Mail-Verkehrs, per Telefon- oder Videokonferenz herbeigeführt werden. Dies gilt ebenfalls für Beschlüsse des Verbandstages. Diese elektronischen Möglichkeiten waren zuvor nicht satzungskonform.

Wiedereinführung der Zeitstrafe zur Saison 2020/2021: Im Amateurfußball wird bei den Senioren zur Saison 2020/2021 voraussichtlich wieder die Zeitstrafe eingeführt. Bisher gab es als Sanktionsmittel die Gelbe Karte, die "Ampelkarte" und die Rote Karte. Die Wiedereinführung der Zeitstrafe hat der HFV zwar am vergangenen Wochenende erörtert, aber noch nicht beschlossen. (jes)