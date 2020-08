Dietzhölztal, Fellerdilln und Beilstein legen los

Jetzt teilen:

Dillenburg (jes). Vor den ersten Pflichtspielen der Saison 2020/2021 werden erst einmal die letzten Partien der Runde 2019/2020 ausgetragen. Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals freuen sich die SG Dietzhölztal, der VfL Fellerdilln und der TuSpo Beilstein auf attraktive Gegner. Das Halbfinale, das die SG Eschenburg bereits erreicht hat, soll schon am kommenden Mittwoch stattfinden.

SG Dietzhölztal - SSV Dillenburg (Sa., 16 Uhr, in Ewersbach): Corona und das kalendarische Saisonende machten es möglich, dass beide Mannschaften in einer Besetzung auflaufen werden, die mit derjenigen aus der vorherigen Pokalrunde nicht mehr viel gemein hat. A-Ligist Dietzhölztal hat seinen Kader runderneuert, und Dillenburg hat sich nach dem Abgang wichtiger Spieler aus der Kreisoberliga in die B-Liga zurückgezogen. Für beide Teams ein bedeutsamer Test vor einer vielleicht schwierigen Saison.

VfL Fellerdilln - TSV Bicken (So., 15 Uhr): Kreisoberligist Fellerdilln befindet sich nach dem Turniersieg in Langenaubach auf einem guten Weg. Für den Gruppenligisten TSV Bicken, in seinen Testspielen noch unbesiegt, gilt das ebenso. Vielleicht wird in diesem Sommer der Finaltraum endlich wahr.

Tuspo Beilstein - SSC Burg (So., 16 Uhr): Kreisoberligist Beilstein hat als Los den Titelverteidiger aus der Gruppenliga erwischt. "Mit Anstrengung durchaus machbar" - das gilt vor dieser Partie aus Sicht des einen wie des anderen Teams.