Dillenburger Luca Waldschmidt wechselt wohl nach Lissabon

Stürmt voraussichtlich demnächst für Benfica Lissabon: Der aus Dillenburg-Frohnhausen stammende Stürmer Luca Waldschmidt. Foto: dpa

Wetzlar (red/dpa). Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die Anzeichen verdichtet, nun wird es immer konkreter. Luca Waldschmidt verlässt aller Wahrscheinlichkeit nach den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg nach zwei Jahren und wechselt für die kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro zum portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon. Er soll nach Informationen des Kickers am Donnerstag in Portugals Hauptstadt geflogen sein, um den Medizincheck, der demnach am Freitag stattfinden soll, absolvieren. Laut des Fachmagazins nahm der 24-Jährige am Morgen schon nicht mehr am Training der Freiburger teil.

In 53 Bundesliga-Partien brachte es der aus dem Dillenburger Stadtteil Frohnhausen stammende Stürmer im Breisgau auf 16 Tore und wurde in dieser Zeit zum Nationalspieler. Sein Debüt im DFB-Dress gab der Mittelhesse am 9. Oktober 2019 im Testspiel gegen Argentinien (2:2). Für Waldschmidt, der in Freiburg noch Vertrag bis zum Sommer 2022 hatte, weshalb eine Ablösesumme für ihn fällig wird, wobei die Vereine sich über die wesentlichen Eckpunkte einig seien, ist Lissabon die erste Station im Ausland. Das Fußballspielen lernte der Dillenburger beim SSV Oranien Fronhausen, ehe er über die Jugendteams des SSC Burg und der TSG Wieseck schließlich zu Bundesligist Eintracht Frankfurt und 2016 zum Hamburger SV wechselte. Mit Benfica hat Waldschmidt die Chance, Champions League zu spielen. Der Traditionsclub nimmt als Tabellenzweiter hinter Meister Porto an der Qualifikation zur Königsklasse teil.