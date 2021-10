2 min

DJK/SSG holt mit 5:2-Sieg die ersten Punkte der Saison

In der Fußball-A-Liga Darmstadt gelingt der TSG ein 10:3-Sieg, Weiterstadt reicht ein Elfmeter reicht Weiterstadt. In der A Dieburg setzt sich PSV Groß-Umstadt in Urberach durch.

