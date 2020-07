„Ein bekloppter Haufen“

Dominik Schöllchen (r.) schnürt die Fußballstiefel für den SSV Haigerseelbach. (Foto: Henrik Schneider)

HAIGER - In unserer Serie „Fußballer komplettieren Sätze“ erzählt der 27-jährige Dominik Schöllchen vom A-Ligisten SSV Haigerseelbach darüber, was seine Leidenschaft zum Fußball entfachte und die kommende spannende Zeit nach der Trennung der SG Kalteiche. Der gebürtige Siegerländer flitzt gerne an der Außenbahn entlang und arbeitet als Zerspanungsmechaniker in einer Firma in Burbach.

Mit dem Fußball begonnen habe ich ...

.. mit fünf Jahren beim VfB Burbach.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil ...

.. ich mit Fußball großgeworden bin. Mein Opa hat aktiv gekickt und mich immer überallhin mitgenommen – da war es eigentlich schon klar, dass ich auch selbst im Verein spielen möchte.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, ...

.. war das Relegationsspiel mit dem SV Borussia Salchendorf gegen die Sportfreunde Eichen-Krombach bei strömendem Regen. Wir haben 3:0 gewonnen, und ich habe alle drei Tore geschossen. Dadurch sind wir in der B-Liga geblieben und haben bis tief in die Nacht gefeiert – obwohl am nächsten Tag alle arbeiten mussten.

Mein größter sportlicher Erfolg war ...

.. bislang der Durchmarsch mit der SG Kalteiche von der C- bis in die A-Liga und der Einzug in das Kreispokalfinale gegen Burg. Das haben wir dann aber leider knapp verloren.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war für mich, ...

.. dass bei einem Testspiel in meiner Jugend der Kunstrasenplatz so sehr gefroren war, dass wir nicht mit Stollenschuhen spielen konnten. Dass das überhaupt angepfiffen wurde, wundert mich heute noch. In der Halbzeit sind wir dann alle auf Hallenschuhe umgestiegen. Damit ging es dann.

Mein persönliches Ziel im aktiven Fußball lautet, ...

.. so lange wie möglich verletzungsfrei bleiben, um mit meinen Freunden zusammen Fußball zu spielen.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, ...

dann würde ich einfach nur sagen, dass das der bekloppteste Haufen ist, mit dem ich je zusammengespielt habe (lacht).

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil ...

.. es einfach Spaß macht, in der Kreisliga zuzugucken und zu „pöbeln“ (lacht). Dazu kommt, dass wir durch die Trennung der SG Kalteiche in komplett neuer Formation auflaufen werden und jeder gespannt sein kann, wie sich das entwickelt.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, ...

.. darte, zocke und koche ich gerne. Und verbringe viel Zeit mit meiner wundervollen Freundin – die ganz zufällig die Autorin dieses Artikels ist und das unbedingt mit einbauen musste (lacht).

Das Interview führte Lena Brandenburger.