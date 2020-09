Eintracht-Spiel ist abgesagt

Jetzt teilen:

Dillenburg (jes). Der SSV Donsbach hatte sich für Samstag (12. September), 13 Uhr, die U19-Bundesliga-Junioren der Frankfurter Eintracht und des MSV Duisburg ins Haselstadion eingeladen. Aus diesem Testspiel wird nichts. Wie der SSV am Freitag mitteilte, sagte Eintracht Frankfurt das Match wegen mehrerer erkrankter Spieler ab. Vor allem für den Donsbacher Yannick Freischlad ist das schade. Der 16 Jahre alte Stürmer war nach seinem Einsatz in der U17 am vergangenen Wochenende beim 4:3 über Leverkusen nun auch von U19-Trainer Jürgen Kramny nominiert worden.