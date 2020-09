Eintracht und Bayer testen in Donsbach

Jetzt teilen:

DILLENBURG-DONSBACH - (red). Das nächste hochkarätige Testspiel zweier Fußball-Bundesligisten steigt in Donsbach: Am kommenden Samstag, 5. September, treffen die U17-Mannschaften von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Haselstadion aufeinander. Anpfiff ist um 13 Uhr auf dem Donsbacher Rasenplatz. Wie schon am vergangenen Samstag beim Testspiel der U19-Mannschaften von Mainz 05 und Borussia Dortmund findet das Spiel unter strenger Beachtung der derzeit geltenden Hygienevorschriften statt.

Der Donsbacher Yannick Freischlad hat seine leichte Verletzung überstanden und wird voraussichtlich auf Frankfurter Seite mit von der Partie sein.