Endgültig fix: Waldschmidt zu Benfica

Luca Waldschmidt wird künftig an der Algarveküste jubeln.

DILLENBURG/LISSABON - Der SC Freiburg hat den Wechsel von Luca Waldschmidt zu Benfica Lissabon bestätigt. Der 24-jährige Offensivspieler aus Dillenburg-Frohnhausen war im Sommer 2018 vom Hamburger SV in den Breisgau gekommen. Der Nationalspieler hatte am Donnerstag schon nicht mehr am Training des SC Freiburg teilgenommen, weil er nach Lissabon geflogen war, um am Freitag den Medizincheck zu absolvieren. Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart, kolportiert wird aber eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro.

"Luca hat sich in den vergangenen zwei Jahren bei uns sehr gut entwickelt und damit natürlich über die Landesgrenzen hinweg auf sich aufmerksam gemacht", sagt Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg. "Wir sehen es als Auszeichnung unserer Arbeit an, wenn Spieler diese Entwicklung bei uns nehmen. Gleichzeitig schwingt natürlich Wehmut mit, weil uns der Abschied sowohl sportlich als auch persönlich sehr schwerfällt. Wir wünschen Luca auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute."

Waldschmidt selbst sagt: "Ich habe mir die Entscheidung zu gehen wirklich nicht leicht gemacht, weil ich weiß, was ich am SC Freiburg hatte. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Sport-Club entgegengebracht hat und habe immer versucht, das zurückzuzahlen. Dass ich hier zum A-Nationalspieler werden konnte, werde ich nicht vergessen. Jetzt habe ich mich entschieden, den nächsten Schritt zu gehen und freue mich auf die neue Aufgabe."

In 53 Bundesliga-Partien brachte es der aus dem Dillenburger Stadtteil Frohnhausen stammende Stürmer im Breisgau auf 16 Tore und wurde in dieser Zeit zum Nationalspieler. Sein Debüt im DFB-Dress gab der Mittelhesse am 9. Oktober 2019 im Testspiel gegen Argentinien (2:2). Für Waldschmidt, der in Freiburg noch Vertrag bis zum Sommer 2022 hatte, ist Lissabon die erste Station im Ausland. Das Fußballspielen lernte der Dillenburger beim SSV Oranien Fronhausen, ehe er über die Jugendteams des SSC Burg und der TSG Wieseck schließlich zu Bundesligist Eintracht Frankfurt und 2016 zum Hamburger SV wechselte. Mit Benfica hat Waldschmidt die Chance, Champions League zu spielen. Der Traditionsclub nimmt als Tabellenzweiter hinter Meister Porto an der Qualifikation zur Königsklasse teil.