Englische Wochen: Geliebt oder verflucht?

Der größte Kader aller Zeiten: Der TSV Steinbach II vertraute auf einen harten Kern von mehr oder weniger zehn Mann. Um diese Gruppe herum rotierten aber sage und schreibe 15 andere Akteure, unter anderem gab es Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader. Trainer Maik Six brachte sogar Torwarttrainer Sven Sontowski zum Einsatz. Der Keeper danke es mit entscheidenden Paraden beim 6:5-Heimsieg über Michelbach. In den siebeneinhalb Wochen zwischen dem 6. September und dem 22. Oktober hatte der TSV Steinbach II elf Pflichtspiele in der Verbandsliga zu absolvieren. Im Kreispokal ist diese Mannschaft nicht spielberechtigt.

Enge Rotation: Der SSV Langenaubach absolvierte in den siebeneinhalb Wochen zwischen dem 6. September und dem 21. Oktober zehn Pflichtspiele. Weitere Einsätze entfielen: In der ersten Kreispokal-Runde war die Mannschaft spielfrei, und in der Verbandsliga kam die Partie gegen den FC Ederbergland nicht zustande. Trainer Fabio Eidelwein vertraute mehr oder weniger 16 Spielern in enger Rotation, stellte darüber hinaus Akteure für die A-Liga-"Zweite" ab.

Die Duracell-Häschen: Der SSC Burg war zwischen dem 30. August und dem 17. Oktober so beschäftigt wie keine andere Mannschaft im Fußballkreis Dillenburg. Zu spielen waren die Kreispokal-Wettbewerbe 2019/ 2020 und 2020/2021, eine Hessenpokal-Begegnung einschließlich Verlängerung und neun Gruppenliga-Partien - 13 Pflichtspiele in sieben Wochen. Es hätten noch mehr sein sollen: Das Derby gegen Bicken musste aber verlegt werden, um Platz für die Hessenpokalpartie zu schaffen. Trainer Steffen Hardt setzte 17 Spieler ein, davon 15 in der engeren Rotation. Auf Zweitmannschaftsspieler griff er nicht zurück.

22 Mann mit Qualität: Der TSV Bicken absolvierte zwischen dem 30. August und dem 21. Oktober zwölf Pflichtspiele in siebeneinhalb Wochen: in den Kreispokalwettbewerben 2019/2020 und 2020/2021 sowie in der Gruppenliga. Es hätten noch mehr Partien sein sollen: Das Spiel gegen Burg musste verlegt werden, um Platz für eine Hessenpokalpartie zu schaffen, und die Partie gegen den FC Ederbergland wurde pandemiebedient abgesagt. Die Trainer Florian Kissel und Frank Wölfert setzten 22 Spieler ein, davon 15 in der engeren Rotation. Frank Wölfert verzichtete auf Zweitmannschaftsspieler: "Es war niemand dabei, der nicht den Anspruch hat, in der Gruppenliga zu spielen."

Der zweite Anzug muss sitzen: Torsten Opitz, Trainer der SG Eschenburg, hatte 22 Mann im erweiterten Kader für die "Erste" stehen, wobei ein Rückgriff auf die A-Liga-Spieler der "Zweiten" und die Gruppenliga-A-Junioren nötig war. Seine Mannschaft absolvierte verletzungsgeplagt zwischen dem 2. September und dem 21. Oktober elf Plfichtspiele in siebeneinhalb Wochen in den Kreispokalwettbewerben 2019/2020 und 2020/2021 sowie in der Gruppenliga. (jes)