"Es geht wieder los" - HFV-Rucksäcke für Vereine

Der Hessische Fußball-Verband verschenkt in Verbindung mit einigen Werbeträgern allen hessischen Fußballvereinen einen Rucksack mit Inhalt zum Start in die neue Saison 2020/2021. Diese soll, wenn alles gut geht, am 6. September in den Amateurligen wieder beginnen. "2123 Fußballvereine aus dem Hessischen Fußball-Verband dürfen sich über den kostenlosen HFV-Rucksack freuen", teilt Kreisfußballwart Martin Seidel nun mit. Zum Inhalt des Rucksacks gehören Desinfektionsspender, Handdesinfektionsmittel, Getränkedose, Hinweisschilder und Werbematerial.

Seidel und seine Kollegen aus dem Kreisfußballausschuss werden in nächster Zeit die Geschenk-Rucksäcke den Vereinen des Fußballkreises Dillenburg persönlich überbringen und haben sich beim Hessischen Fußball-Verband im Namen aller Vereine bereits dafür bedankt. Den ersten HFV-Rucksack im Fußballkreis Dillenburg bekam der ranghöchste Kreisverein, Regionalligist TSV Steinbach Haiger, überreicht. Kreisfußballwart Martin Seidel (l.) übergab mit gebotener Abstandshaltung in Haiger dem TSV-Geschäftsführer Arne Wohlfarth (r.) den ersten "Es geht wieder los"-HFV-Rucksack. red/Foto: Björn Franz