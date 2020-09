Eschenburg hofft auf ein Heimsieg-Polster

Fußball-Gruppenligist SSC Burg trifft in der 1. Runde im Hessenpokal auf den Hessenligisten TuS DietkirchenGespielt wird am Mittwoch (30. September) auf dem Rasenplatz im Rehbergstadion Herborn, Beginn ist um 19.30 Uhr. Da wegen Corona nur 250 Zuschauer zugelassen sind, wird ein Vorverkauf am Sonntag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Sportlerheim am Rasenplatz in Burg angeboten. Der Eintrittspreis richtet sich nach der Hessenliga und beträgt sieben Euro. - Kontakt: Karl-Heinz

Woyczyk, (01 75) 8 30 15 65 und

sscburg-woyczyk@unitybox.de.