1 min

Eschenburg setzt mit 9:1 über Fleisbach ein starkes Zeichen

Die Fußballerinnen der SG Eschenburg und des TSV Fleisbach sind am Mittwochabend mit einem vorgezogenen Spiel in die Kreisoberliga-Saison gestartet. Die Partie der beiden Teams, die in der Tabelle weit vorn erwartet werden, endete überdeutlich mit 9:1 (6:1) zugunsten der SG Eschenburg.