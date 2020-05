Fabio Dahlem wechselt zum TSV Bicken

Jetzt teilen:

Mittenaar (tis). Paukenschlag beim SC Waldgirmes U 23: Stürmer Fabio Dahlem, der im Winter auf eigenem Wunsch eine Pause vom Fußall benötigte, verlässt den Fußball-Verbandsligisten und wechselt eine Klasse tiefer. Neuer Verein des Stürmers ist der TSV Bicken. Das bestätigte der Club auf seiner Facebook-Seite. "Fabio hat seine Qualität und Treffsicherheit in höheren Spielklassen bereits bewiesen. Er passt gut in unser Spielsystem", sagt TSV-Trainer Florian Kissel. Bei der U 23 des SC Waldgirmes kam der 24-Jährige in dieser Saison in der Verbandsliga zum Einsatz und ist mit zwölf Treffern trotz seiner Pause immer noch bester Schütze der Lahnauer. Vergangene Saison feierte er mit dem Club die Meisterschaft in der Gruppenliga.