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Dienstag, 05.05.2020 - 16:51
2 min

FC Merkenbach jongliert sich zu neuen Fußbällen

Wie kommt der Fußballverein FC Wacker Merkenbach dank Flip-Flops, Badelatschen und Snowboardschuhen zu neuen Spielgeräten? Das Video von einem eigens dafür ins Leben gerufenen Wettbewerb geht bei Facebook durch die Decke.

In dieser Szene jonglieren zwei Kicker des FC Merkenbach gemeinsam: links in Crocs, rechts in Badelatschen. Screenshot: Sven Jessen

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