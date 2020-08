1 min

Fellerdilln ringt Allendorf nieder

Am dritten Abend des Fußball-Vorbereitungsturniers in Langenaubach ging es um Positionskämpfe in den Vorrundengruppen 2 und 3. Der VfL Fellerdilln stieg im Helmut-Kreutz-Sportpark mit einem 3:2-Sieg über den SSV Allendorf ins Turnier ein. Auch in Gruppe 3 bleibt der Kampf um die Plätze nach Donsbachs 4:1 über Liebenscheid offen.