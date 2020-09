4 min

Fellerdilln und Frohnhausen: gleichauf durch die Kreisoberliga

Solche Voraussetzungen hat man vor einem Fußballkreisduell in der Kreisoberliga Gießen/Marburg West nicht alle Tage: Der VfL Fellerdilln und der SSV Frohnhausen liegen mit jeweils zwei Punkten und 5:9 Treffern in der Tabelle gleichauf. Am Sonntag werden die Akteure beider Seiten gefragt sein, die Klitzekleinigkeit zu finden, die in einem Duell zu einem Sieger und zu einem Verlierer führen wird.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg